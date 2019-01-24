Игуаин сфотографировался в форме "Челси"

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Игуаин сфотографировался в форме "Челси"

Нападающий и новичок "Челси" Гонсало Игуаин​ в твиттере показал фотографию в форме нового клуба.

31-летний аргентинец также сделал снимок с одноклубниками.  

Напомним, вчера, 23 января, стало известно, что Игуаин перешел в "Челси" на правах аренды.

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