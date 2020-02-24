Игуаин сможет сыграть с "Лионом" и "Интером"
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
Таким образом, он сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом" и поединке 26-го тура чемпионата Италии с "Интером".
Ранее он пропустил матч 25-го тура со СПАЛом (2:1), так как испытывал боли в пояснице.
В нынешнем сезоне 32-летний Игуаин провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Батистута поздравил Роналду, который повторил его рекорд в Серии А. | http://soccernews.ru
главное
-
"Лион" готов отпустить Дембеле в "МЮ" за 98 миллионов евро
-
Италия ушла на китайский больничный, в Англии все бьются за пятое(!) место, а "Барселона" опять лучше "Реала": на этих выходных в Европе было очень жарко!
-
Матч "Интер" - "Ювентус" может пройти без болельщиков из-за коронавируса
-
"Милан" готов подписать трехлетний контракт с Рангником
-
Главный тренер сборной Бельгии заявил, что Азар пропустит около трех месяцев
Лента новостей
-
Пике высказался о скандале с президентом "Барселоны"
-
"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛ
-
"Интер" нацелился на одного из лидеров "Ромы"
-
Президент "Ювентуса" высказался о возможном приглашении Гвардиолы
-
Пике оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов
-
"Наполи" не сможет рассчитывать на двух игроков в матче с "Барселоной"
-
Игуаин сможет сыграть с "Лионом" и "Интером"
-
Бывшего игрока "Арсенала" обвинили в сексе с ребенком
-
1
Марсело задержали за езду без прав и превышение скорости
-
Бывший игрок "Ювентуса" и "Манчестер Сити" был удален до того, как дебютировал за новый клуб
-
Назначен арбитр на матч "Реал" – "Барселона"
-
1
Мюллер заявил, что "Бавария" больше не контролирует игру, как при Гвардиоле
-
"Рига" Кононова обыграла "Чертаново" в Кубке ФНЛ
-
Тульский "Арсенал" в товарищеском матче обыграл "Аланию"
-
1
Защитник "Барселоны" Роберто выбыл на месяц из-за травмы
-
"Гранада" подписала 19-летнего форварда "Малаги"
-
"Рубин" расторг контракт с Башкировым
-
Матч "Зенит" - "Локомотив" покажут на большом экране
-
1
Инсинье считает, что Месси лучший в мире футболист
-
"Лион" готов отпустить Дембеле в "МЮ" за 98 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15