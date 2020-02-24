Игуаин сможет сыграть с "Лионом" и "Интером"

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, он сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом" и поединке 26-го тура чемпионата Италии с "Интером".

Ранее он пропустил матч 25-го тура со СПАЛом (2:1), так как испытывал боли в пояснице.

В нынешнем сезоне 32-летний Игуаин провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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