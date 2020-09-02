Игуаин согласовал контракт с клубом Бекхэма
Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин вскоре станет игроком "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм.
Как сообщает Tyc Sports, американский клуб согласовал с 32-летним аргентинцем двухлетнее соглашение.
По сведениям журналиста Танкреди Палмери, новый тренер "Юве" Андреа Пирло не рассчитывает на игрока, поэтому клуб решил отпустить его из-за высокой зарплаты.
Игуаин выступает за "Ювентус" с 2016 года. В минувшем сезоне на его счету 11 голов и 8 ассистов в 44 играх.
Читайте также: Пирло сообщил, что Игуаин покинет "Ювентус" в ближайшие дни. | http://soccernews.ru
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