Игуаин согласовал контракт с клубом Бекхэма

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин вскоре станет игроком "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм.

Как сообщает Tyc Sports, американский клуб согласовал с 32-летним аргентинцем двухлетнее соглашение.

По сведениям журналиста Танкреди Палмери, новый тренер "Юве" Андреа Пирло не рассчитывает на игрока, поэтому клуб решил отпустить его из-за высокой зарплаты.

Игуаин выступает за "Ювентус" с 2016 года. В минувшем сезоне на его счету 11 голов и 8 ассистов в 44 играх.

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