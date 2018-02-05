Игуаин стал автором уникального достижения

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Игуаин стал автором уникального достижения

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин трижды поразил ворота "Сассуоло" в матче 23-го тура итальянской Серии А.

Как сообщает Gracenote Live, 30-летний аргентинец стал первым игроком, оформившим хет-трик в составе туринской команды и "Наполи".

Напомним, что Игуаин выступал за неаполитанцев с 2013 по 2016 год, после чего за 90 миллионов евро перебрался в "Ювентус". | http://soccernews.ru

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