Игуаин стал пятым игроком "Ювентуса", забившим не менее 10 голов в ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" в гостях играет с "Тоттенхэмом" (2:1, второй тайм).

Один из мячей в этой встрече на счету аргентинского нападающего туринского клуба Гонсало Игуаина.

Стоит отметить, что 30-летний форвард стал пятым игроком "Ювентуса", забившим не менее 10 голов в Лиге Чемпионов. Больше него забили только Алессандро Дель Пьеро (42), Давид Трезеге (33), Филиппо Индзаги (17) и Павел Недвед (11).

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