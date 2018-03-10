Игуаин: "Такой человек, как Буффон, заслуживает победы в Лиге Чемпионов"

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Игуаин: "Такой человек, как Буффон, заслуживает победы в Лиге Чемпионов"

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин поделился мнением о своём партнёре по команде Джанлуиджи Буффоне.

"У меня хорошие отношения с Джиджи, я восхищался им ещё до того, как стал футболистом. Он сильно мне помог. Такой человек, как Буффон, заслуживает победы в Лиге Чемпионов" - приводит слова Игуаина Football Italia.

Напомним, что 40-летний Буффон трижды участвовал в финалах Лиги Чемпионов, однако ни разу не выигрывал трофей.

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