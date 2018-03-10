Игуаин: "Такой человек, как Буффон, заслуживает победы в Лиге Чемпионов"
Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин поделился мнением о своём партнёре по команде Джанлуиджи Буффоне.
"У меня хорошие отношения с Джиджи, я восхищался им ещё до того, как стал футболистом. Он сильно мне помог. Такой человек, как Буффон, заслуживает победы в Лиге Чемпионов" - приводит слова Игуаина Football Italia.
Напомним, что 40-летний Буффон трижды участвовал в финалах Лиги Чемпионов, однако ни разу не выигрывал трофей.
Также читайте: Игуаин рассказал о своём отношении к критике. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Лента новостей
-
Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Малагой"
-
Жена Месси выложила фото с новорожденным сыном
-
"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
Боатенг провёл 250-й матч за "Баварию"
-
Конте рассказал о травме Рюдигера
-
"Бенфика" – "Авеш" - 2:0 (обзор)
-
"Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии
-
"Виллем II" – ПСВ - 5:0 (обзор)
-
"Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии
-
Кондогбия впервые в карьере сделал два ассиста в одном матче
-
"Верона" – "Кьево" - 1:0 (обзор)
-
"Верона" взяла верх над "Кьево"
-
"Арсенал" нацелился на итальянского хавбека
-
"Малага" – "Барселона" - 0:2 (обзор)
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|27
|69
|2
|Ювентус
|26
|68
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|27
|52
|5
|Интер Милан
|26
|51
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|27
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|27
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кьево
|27
|25
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|СПАЛ
|27
|23
|18
|Хеллас Верона
|27
|22
|19
|Кротоне
|26
|21
|20
|Беневенто
|26
|10