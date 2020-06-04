Игуаин травмировался на тренировке "Ювентуса"
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил повреждение на тренировке.
Как сообщает твиттер клуба, у 32-летнего аргентинца выявили мышечное повреждение правого бедра. О сроках восстановления пока не уточняется.
Напомним, что Игуаин только вчера приступил к тренировкам после возвращения в Италию.
В этом сезоне на счету Игуаина 8 забитых мячей и 8 голевых передач в 34 играх.
Читайте также: Гонсало Игуаин в располневшем виде вернулся к тренировкам с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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