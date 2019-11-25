Игуаин: "У меня нет необходимости красть место Роналду"
Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин регулярно попадает в стартовый состав команды, когда отсутствует Криштиану Роналду. Об этом сообщает football-italia.
"Когда в команде много отличный игроков, как мы, нужно пользоваться возможностью. Я и Дибала старались это делать.
Всем нравится играть с Роналду и Дибала. Я стараюсь адаптироваться к игре с обоими футболистами.
Красть чье-то место нет необходимости. Мы знаем, кто такой Роналду, он победитель", - сказал Игуаин.
В этом сезоне футболист участвовал в 11 матчах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.
А еще: Сарри рассказал о взаимоотношениях с Роналду| http://soccernews.ru
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