Игуаин: "У меня нет необходимости красть место Роналду"

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Игуаин: "У меня нет необходимости красть место Роналду"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин регулярно попадает в стартовый состав команды, когда отсутствует Криштиану Роналду. Об этом сообщает football-italia.

"Когда в команде много отличный игроков, как мы, нужно пользоваться возможностью. Я и Дибала старались это делать.

Всем нравится играть с Роналду и Дибала. Я стараюсь адаптироваться к игре с обоими футболистами.

Красть чье-то место нет необходимости. Мы знаем, кто такой Роналду, он победитель", - сказал Игуаин.

В этом сезоне футболист участвовал в 11 матчах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

А еще: Сарри рассказал о взаимоотношениях с Роналду| http://soccernews.ru
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