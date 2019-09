Игуаин ударил тренера на тренировке "Ювентуса"

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин вышел из себя во время тренировки перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико", сообщает ВВС.

Форвард не сумел дотянуться до мяча и со злости ударил ногой в колено одному из членов тренерского штаба туринского клуба. После этого от аргентинца досталось также рекламному щиту.

Игуаина успокоил защитник Леонардо Бонуччи.

