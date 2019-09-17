Игуаин ударил тренера на тренировке "Ювентуса"

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Игуаин ударил тренера на тренировке "Ювентуса"
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин вышел из себя во время тренировки перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико", сообщает ВВС.

Форвард не сумел дотянуться до мяча и со злости ударил ногой в колено одному из членов тренерского штаба туринского клуба. После этого от аргентинца досталось также рекламному щиту.

Игуаина успокоил защитник Леонардо Бонуччи.

В прошлом сезоне 31-летний Игуаин выступал на правах аренды за "Милан" и "Челси". В летнее трансферное окно "Ювентус" хотел продать игрока, но он решил остаться в клубе, с которым у него действует контракт до лета 2021 года.

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