Игуаин ударил тренера на тренировке "Ювентуса"
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин вышел из себя во время тренировки перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико", сообщает ВВС.
Форвард не сумел дотянуться до мяча и со злости ударил ногой в колено одному из членов тренерского штаба туринского клуба. После этого от аргентинца досталось также рекламному щиту.
Игуаина успокоил защитник Леонардо Бонуччи.
You don't want to make Gonzalo Higuain angry! pic.twitter.com/C9hnQ0wyRW— BBC Sport (@BBCSport) September 17, 2019
В прошлом сезоне 31-летний Игуаин выступал на правах аренды за "Милан" и "Челси". В летнее трансферное окно "Ювентус" хотел продать игрока, но он решил остаться в клубе, с которым у него действует контракт до лета 2021 года.
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