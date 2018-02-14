Игуаин установил рекорд Лиги Чемпионов

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин дважды поразил ворота "Тоттенхэма" в дебюте первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Для этого 30-летнему аргентинцу понадобилось всего 8 минут и 7 секунд после стартового свистка. Как сообщает Mister Chip, это самый быстрый дубль в истории самого престижного еврокубкового турнира.

Автором предыдущего рекорда был бывший нападающий "Интера" Хулио Крус, который в сезоне 2006/07 в матче против "Спартака" оформил дубль за 8 минут 30 секунд.

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