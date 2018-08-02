Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин уже проходит медобследование в "Милане", информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, в расположение своего потенциально нового клуба 30-летний нападающий "старой синьоры" прибыл сегодня утром. Ожидается, что уже по окончанию прохождения медицинского осмотра "росонери" будут готовы объявить о подписании аргентинца.

Напомним, стало известно, сколько Игуаин будет зарабатывать в "Милане". | soccernews.ru