Игуаин уже проходит медобследование в "Милане"

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Игуаин уже проходит медобследование в "Милане"Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин уже проходит медобследование в "Милане", информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, в расположение своего потенциально нового клуба 30-летний нападающий "старой синьоры" прибыл сегодня утром. Ожидается, что уже по окончанию прохождения медицинского осмотра "росонери" будут готовы объявить о подписании аргентинца.

Напомним, стало известно, сколько Игуаин будет зарабатывать в "Милане". | soccernews.ru

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