Игуаин вернулся в Турин

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Игуаин вернулся в Турин

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин вернулся в Италию из Аргентины. Футболист уезжал в родную страну на период карантина, введенного из-за пандемии коронавиурса. Об этом сообщает Football Italia.

Сегодня, 15 мая, 32-летний футболист был замечен в аэропорту Турина. В скором времени он пройдет медицинское обследование и сдаст все необходимые тесты. Кроме того, игроку придется отсидеть двухнедельный карантин перед возобновлением тренировок.

Ранее сообщалось, что в клубе обеспокоены долгим отсутствием Игуаина, однако не будут с ним расставаться до конца его контракта, который рассчитан до лета 2021 игрока.

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