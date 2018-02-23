Игуаин восстановился после травмы

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Игуаин восстановился после травмы

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин восстановился после травмы лодыжки и вскоре вернётся на поле, сообщает Tuttosport. 

По сведениям издания, 30-летний аргентинец, скорее всего, пропустит воскресный матч Серии А против "Аталанты", однако сможет сыграть в ответной полуфинальной встрече Кубка Италии с "чёрно-синими", которая состоится в среду.

В этом сезоне Игуаин сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.

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