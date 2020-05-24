Игуаин, возможно, по окончании сезона покинут "Ювентус"

"Ювентус" этим летом готов расстаться с форвардом Гонсало Игуаином, утверждает TuttoJuve.



По данным источника, туринский клуб не готов отпустить игрока менее, чем за 18 миллионов евро. Отметим, что форвардом активно интересуется "Ривер Плейт", "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон".

Недавно Игуаин заявил, что хотел бы завершить карьеру в "Ривер Плейт".

Напомним, Игуаин играл за "Ривер Плейт" с начала карьеры, а в 2007 году перешел в мадридский "Реал".

Не пропустите: Гонсало Игуаин может перебраться в MLS к своему брату| http://soccernews.ru