Игуаин, возможно, по окончании сезона покинут "Ювентус"

Теги ювентусгонсало игуаин

Игуаин, возможно, по окончании сезона покинут "Ювентус"

"Ювентус" этим летом готов расстаться с форвардом Гонсало Игуаином, утверждает TuttoJuve.

По данным источника, туринский клуб не готов отпустить игрока менее, чем за 18 миллионов евро. Отметим, что форвардом активно интересуется "Ривер Плейт", "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон".

Недавно Игуаин заявил, что хотел бы завершить карьеру в "Ривер Плейт".

Напомним, Игуаин играл за "Ривер Плейт" с начала карьеры, а в 2007 году перешел в мадридский "Реал".

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