Игуаин высказался о гипотетическом переходе Месси в МЛС

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Игуаин высказался о гипотетическом переходе Месси в МЛС

Фото: Twitter Goal/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Гонсало Игуаин выразил мнение, что его соотечественник форвард "Барселоны" Лионель Месси вполне мог бы играть в МЛС.

"Пирло перебрался в МЛС, когда был чемпионом мира. Не вижу причин, почему Месси не мог бы перейти сюда. Он был бы здесь счастлив, мы бы встретили его с распростертыми объятиями. Впрочем, он сам решит, где хочет играть", — приводит слова Игуаина ESPN.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает ближайшим летом и он может покинуть клуб бесплатно. Интерес к форварду проявляют ПСЖ и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Месси провел 36 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. 

Не пропустите: Месси может получить в "Барселоне" пожизненный контракт. | http://soccernews.ru
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