Игуаин высказался о гипотетическом переходе Месси в МЛС
Фото: Twitter Goal/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Гонсало Игуаин выразил мнение, что его соотечественник форвард "Барселоны" Лионель Месси вполне мог бы играть в МЛС.
"Пирло перебрался в МЛС, когда был чемпионом мира. Не вижу причин, почему Месси не мог бы перейти сюда. Он был бы здесь счастлив, мы бы встретили его с распростертыми объятиями. Впрочем, он сам решит, где хочет играть", — приводит слова Игуаина ESPN.
Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает ближайшим летом и он может покинуть клуб бесплатно. Интерес к форварду проявляют ПСЖ и "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне Месси провел 36 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.
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|9
|Вильярреал
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|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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