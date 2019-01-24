Игуаин высказался о значимости Сарри для своей карьеры

Новичок "Челси" Гонсало Игуаин высказался о значимости главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри для своей карьеры.

"Я очень рад оказаться в "Челси", рад снова работать под руководством Маурицио Сарри. Это тренер, который смог добиться от меня, как от игрока, наилучших результатов, вывел меня на пик формы. Он знал, как нужно работать со мной, особенно с точки зрения психологии. Год, что мы работали вместе, был потрясающим, и я ему очень благодарен, и для меня крайне важно, что я снова буду с ним работать. Я искренне рад этой возможности, я хочу снова вернуться на этот уровень" - цитирует аргентинца официальный сайт "синих".

Напомним, что "Челси" арендовал 31-летнего футболиста на полгода за 9 миллионов евро с правом продлить аренду или выкупить игрока.

Игуаин и Сарри ранее пересекались в "Наполи" в сезоне 2015/2016. В той кампании форвард забил 36 голов в 35 матчах Серии А.

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