Игуаин высказался об уходе Бонуччи из "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин прокомментировал переход защитника Леонардо Бонуччи из туринского клуба в "Милан".

"Каждый должен выбирать то, что сделает его счастливым. Бонуччи надо уважать. Наша команда остаётся сильной даже без него" - цитирует Игуаина Tuttomercatoweb.

Напомним, что "Милан" купил Бонуччи за 42 миллиона евро. По информации СМИ, в конце прошлого сезона центрбек поругался с некоторыми своими партнёрами по "Ювентусу".

Не пропустите: Кьеллини не считает уход Бонуччи большой потерей для "Ювентуса". | http://soccernews.ru