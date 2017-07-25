Игуаин высказался об уходе Бонуччи из "Ювентуса"

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Игуаин высказался об уходе Бонуччи из "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин прокомментировал переход защитника Леонардо Бонуччи из туринского клуба в "Милан".

"Каждый должен выбирать то, что сделает его счастливым. Бонуччи надо уважать. Наша команда остаётся сильной даже без него" - цитирует Игуаина Tuttomercatoweb.

Напомним, что "Милан" купил Бонуччи за 42 миллиона евро. По информации СМИ, в конце прошлого сезона центрбек поругался с некоторыми своими партнёрами по "Ювентусу".

Не пропустите: Кьеллини не считает уход Бонуччи большой потерей для "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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