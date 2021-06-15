Игуаин высоко оценил МЛС

Фото: инстаграм Игуаина/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Интер Майами" Гонсало Игуаин поделился мнением об уровне МЛС.

"В Европе у меня не получалось найти спокойствие вне футбола, Буффон говорил мне, что когда перестаешь чувствовать огонь внутри, надо что-то менять.

Я полагал, что приеду сюда и буду играть с сигаретой в зубах, но на самом деле здесь очень тяжело.

Это сложный турнир. Он похож на итальянскую лигу. В Испании и Англии проще преуспеть, но в Италии, если не адаптируешься к чемпионату, будешь мучиться", – сказал Игуаин.

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