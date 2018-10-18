Игуаин: "Ювентус" просто вышвырнул меня"

Форвард "Милана" Гонсало Игуаин прокомментировал свой уход летом текущего года из туринского "Ювентуса".

"У меня было чувство привязанности к клубу, потому что ко мне очень хорошо относились партнеры по команде, а болельщики дарили мне свою огромную любовь. Но я не просил, чтобы меня продавали. В принципе, все говорит о том, что меня просто вышвырнули. В "Милане" я почувствовал большую любовь, клуб смог меня убедить. Возможно, я знал, что что-то пошло не так, а потом состоялся трансфер Роналду. Решение уйти - было не мое", - цитирует 30-летнего нападающего La Gazzetta dello Sport.

Напомним, "Ювентус" оценивает возможность приобретения форварда "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru