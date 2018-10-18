Игуаин: "Ювентус" просто вышвырнул меня"

Теги гонсало игуаинмиланювентус

Игуаин: "Ювентус" просто вышвырнул меня"Форвард "Милана" Гонсало Игуаин прокомментировал свой уход летом текущего года из туринского "Ювентуса".

"У меня было чувство привязанности к клубу, потому что ко мне очень хорошо относились партнеры по команде, а болельщики дарили мне свою огромную любовь. Но я не просил, чтобы меня продавали. В принципе, все говорит о том, что меня просто вышвырнули. В "Милане" я почувствовал большую любовь, клуб смог меня убедить. Возможно, я знал, что что-то пошло не так, а потом состоялся трансфер Роналду. Решение уйти - было не мое", - цитирует 30-летнего нападающего La Gazzetta dello Sport.

Напомним,  "Ювентус" оценивает возможность приобретения форварда "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алан Ширер пристыдил Салаха

Алан Ширер пристыдил Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Рома Рома 20 33
5 Лацио Лацио 19 32
6 Милан Милан 19 31
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Парма Парма 20 28
10 Торино Торино 20 27
11 Фиорентина Фиорентина 19 26
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов