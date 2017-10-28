Игуаин забил 100-й гол в Серии А

Теги ювентусмилангонсало игуаин

Игуаин забил 100-й гол в Серии А

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин поразил ворота "Милана" в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Видео: Сотый гол Игуаина

Как сообщает Gracenote Live, этот гол стал для 29-летнего аргентинца сотым в рамках Серии А.

Игуиан забил 29 голов в составе "Ювентуса" и 71 гол, выступая за "Наполи".

Не пропустите: Доннарумма назвал вратарей, которыми он восхищается. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 10 28
2 Ювентус 11 28
3 Интер Милан 10 26
4 Лацио 10 25
5 Рома 10 24
6 Сампдория 9 17
7 Фиорентина 10 16
8 Милан 11 16
9 Аталанта 10 15
10 Кьево 10 15
11 Болонья 11 14
12 Торино 10 13
13 Удинезе 10 9
14 Кальяри 10 9
15 Сассуоло 10 8
16 Дженоа 10 6
17 Кротоне 10 6
18 Хеллас Верона 10 6
19 СПАЛ 10 5
20 Беневенто 10 0
Полная таблица

топ-5 тегов