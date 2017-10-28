Игуаин забил 100-й гол в Серии А

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин поразил ворота "Милана" в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Видео: Сотый гол Игуаина

Как сообщает Gracenote Live, этот гол стал для 29-летнего аргентинца сотым в рамках Серии А.

Игуиан забил 29 голов в составе "Ювентуса" и 71 гол, выступая за "Наполи".

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