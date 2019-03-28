Игуаин завершил международную карьеру

Форвард "Челси" Гонсало Игуаин решил завершить карьеру в сборной Аргентины.

По сведениям Fox, 31-летний игрок аргументировал это желанием проводить больше времени с семьей.

Игуаин выступал за сборную Аргентины с 2009 года. За это время он провел 75 поединков и забил 31 гол. В составе национальной команды он становился серебряным призером Чемпионата Мира-2014, а также Кубка Америки 2015 и 2016 года.

Напомним, что права на футболиста принадлежат "Ювентусу".

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