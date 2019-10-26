Игуаина госпитализировали после матча с "Лечче"

Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил травму головы во время матча девятого тура Серии А против "Лечче".

Одно из столкновений с соперником закончилось для аргентинца серьёзным рассечением.

По информации Bleacher Report, футболисту наложили швы, после чего госпитализировали.

В текущем сезоне 31-летний Игуаин провёл за "Ювентус" 11 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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