Игуаин пытался улететь из Турина. Его остановила полиция

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин хотел улететь из Турина на частном самолете до Аргентины. Футболиста остановила полиция. Об этом сообщает La Repubblica.

Напомним, нападающий находится на карантине из-за того, что у двух его одноклубников был выявлен коронавирус. Футболиста вернули на карантин, в котором ему придется пробыть еще неделю.

На данный момент коронавирус выявлен у 28,7 тысячи итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 2,7 тысячи случаев.

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