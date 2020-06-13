Игуаина зовут во Францию

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Игуаина зовут во Францию

Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин может оказаться в "Марселе", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, пригласить звёздного аргентинца на "Велодром" хочет вероятный новый спортивный директор провансальцев Фабрицио Раванелли.

Рыночная стоимость 32-летнего футболиста оценивается в 25,5 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" истекает через год.

В текущем сезоне Игуаин сыграл за "Ювентус" 34 матча, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Марсель" и "Лион" поборются за бразильского таланта, которым интересовался ЦСКА. | http://soccernews.ru
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