Игуаина зовут во Францию

Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин может оказаться в "Марселе", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, пригласить звёздного аргентинца на "Велодром" хочет вероятный новый спортивный директор провансальцев Фабрицио Раванелли.

Рыночная стоимость 32-летнего футболиста оценивается в 25,5 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" истекает через год.

В текущем сезоне Игуаин сыграл за "Ювентус" 34 матча, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.

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