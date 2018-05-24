Игуаином интересуются два европейских топ-клуба

Форвардом туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаином интересуются сразу два европейских топ-клуба, информирует La Gazzetta Dello Sport.

Так, по сведениям издания, на 30-летнего нападающего "старой синьоры" претендуют лондонский "Челси" и ПСЖ. Однако в планы чемпиона Италии не входит расставание с аргентинцем.

В нынешнем сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".