Игуаином интересуются два европейских топ-клуба

Теги псжювентусгонсало игуаинчелси

Игуаином интересуются два европейских топ-клубаФорвардом туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаином интересуются сразу два европейских топ-клуба, информирует La Gazzetta Dello Sport.

Так, по сведениям издания, на 30-летнего нападающего "старой синьоры" претендуют лондонский "Челси" и ПСЖ. Однако в планы чемпиона Италии не входит расставание с аргентинцем.

В нынешнем сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, Маркизио покидает "Ювентус". | soccernews.ru

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