Игуиан впервые в карьере забил гол и отдал результативную передачу в одном матче за "Ювентус" в ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" в гостях играет с "Тоттенхэмом" (2:1, второй тайм).

В этой встрече аргентинский нападающий туринского клуба Гонсало Игуаин отметился забитым мячом и голевой передачей. Стоит отметить, что форвард впервые отличился обоими результативными действиями в матче ЛЧ за "Ювентус".

В общей таблице бомбардиров Лиги Чемпионов 30-летний Игуаин занимает 44 место с 22 голами.

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