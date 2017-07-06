Ихеаначо близок к переходу в "Лестер"

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Ихеаначо близок к переходу в "Лестер"

Форвард "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо может продолжить карьеру в "Лестере", сообщает ESPN.

По сведениям издания, стороны все еще ведут переговоры. Стоимость сделки может составить 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне АПЛ Ихеаначо сыграл 20 матчей, отметился 4 голами и 3 ассистами.

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