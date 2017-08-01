Ихеаначо близок к переходу в "Лестер"

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Ихеаначо близок к переходу в "Лестер"

Форвард "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо в ближайшее время станет игроком "Лестера", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, нигерийский нападающий сегодня пройдёт медобследование в расположении "лис", после чего о трансфере объявят официально.

"Лестер" заплатит за Ихеаначо 28 миллионов евро, а у "Манчестер Сити" будет право обратного выкупа за 39 миллионов.

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