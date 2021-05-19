Ихеаначо установил уникальный рекорд АПЛ

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Ихеаначо установил уникальный рекорд АПЛ

Фото: инстаграм Келечи Ихеаначо/Автор неизвестен

Нигерийский нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо стал автором уникального рекорда английской Премьер-Лиги.

Форвард отличился в матче 37-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:2) и стал первым игроком в истории АПЛ, забивавшим голы во все семь дней недели в течение одного сезона. 

24-летний Ихеаначо выступает за "Лестер" с 2017 года. В нынешнем сезоне нигериец принял участие в 38 матчах во всех турнирах, стал автором 19 забитых мячей, а также отдал семь результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2024 года.

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