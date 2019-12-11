Уткин высказался о вылете "Зенита" и "Локомотива" из еврокубков

Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказался о выступлениях российских команд в Лиге Чемпионов.

"Пожалуй, я соглашусь с Семаком, который сказал: "Все абсолютно нормально". И я не пытаюсь искать оригинальность, не пытаюсь удивить. Еще после жеребьевки я сказал, что ни "Зенит", ни "Локомотив" не выйдут в плей-офф ЛЧ и займут, вероятно, последние места в своих группах. А шансов на выход - 1%.

Разумеется, шансы на одно третье место были. И сейчас я вспоминаю те слова не для того, чтобы повысить репутацию прогнозиста. Ведь это был не прогноз. Прогноз - это на игру. А здесь - просто представление о качестве отечественного футбола.

В целом, провал это не катастрофа, это реальное положение вещей, это не экстренная авария, а долгое пике", - заявил Уткин.

Напомним, что вчера "Зенит" уступил "Бенфике" (3:0) и финишировал в группе на последней позиции.

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