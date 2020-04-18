Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

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Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Хавбек Андре Шюррле, возможно, не поможет "Спартаку" в случае возобновления РПЛ.

По сведениям Bild, 29-летний футболист, который сейчас находится в Берлине с семьей, уже не вернется в Россию.

Напомним, что ранее "Спартак" отказался выкупать Шюррле у "Боруссии" по истечении аренды, которая рассчитана до конца сезона. Аренда игрока обошлась клубу в один миллион евро, а сумма выкупа составляла 7 миллионов.

В этом сезоне Шюррле провел за "Спартак" 18 игр, в которых отметился двумя голами и четырьмя ассистами.

Читайте также: "Спартак" не будет выкупать трансфер Шюррле у "Боруссии". | http://soccernews.ru
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