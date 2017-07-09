"Иитер" предложил за Дальберта 15 миллионов евро

"Интер" продолжает переговоры о покупке бразильского защитника "Ниццы" Дальберта, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил за футболиста 15 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, французы оценивают игрока в 30 миллионов евро. Также бразилец входит в сферу интересов "Арсенала", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

23-летний Дальберт выступает за "Ниццу" с 2016 года и провел за клуб 38 матчей.

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