Икарди: "Аргентина имеет лучшую атаку в мире"

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Икарди: "Аргентина имеет лучшую атаку в мире"Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди высказался о своем возвращении в состав национальной сборной Аргентины.

"Аргентина имеет лучшую атаку в мире. Для меня очень важно иметь возможность играть и расти с такими игроками, как Месси, Дибала, Ди Мария и Банега. Они обладают отличными качествами, они, несомненно, помогут моей игре, и я намерен вернуть утраченное доверие", - цитирует 24-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

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