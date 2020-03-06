Икарди близок к уходу из ПСЖ
ПСЖ может отказаться от выкупа у "Интера" трансфера нападающего Мауро Икарди, пишет Sport Mediaset.
Дело в том, что у скандального аргентинца сложились довольно напряжённые отношения с главными звёздами команды - Неймаром и Килианом Мбаппе.
Если до конца сезона ситуация не изменится, то ПСЖ, скорее всего, вернёт форварда в "Интер".
В составе парижан Икарди сыграл 31 матч, забил 20 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15