Икарди близок к уходу из ПСЖ

ПСЖ может отказаться от выкупа у "Интера" трансфера нападающего Мауро Икарди, пишет Sport Mediaset.

Дело в том, что у скандального аргентинца сложились довольно напряжённые отношения с главными звёздами команды - Неймаром и Килианом Мбаппе.

Если до конца сезона ситуация не изменится, то ПСЖ, скорее всего, вернёт форварда в "Интер".

В составе парижан Икарди сыграл 31 матч, забил 20 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

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