Икарди блокирует свой переход в "Рому"

Нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди не теряет надежд перейти в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в связи с этим скандальный аргентинец блокирует свой трансфер в "Рому".

Ранее "волки" договорились с "нерадзурри" об обмене Икарди на Эдина Джеко с доплатой в размере 45 миллионов евро.

Впрочем, самому форварду не особо интересны варианты с продолжением карьеры в "Роме" или "Наполи". Он надеется этим летом уехать в Турин.

Не пропустите: Икарди согласовал с "Ювентусом" условия личного контракта. | http://soccernews.ru