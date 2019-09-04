Икарди будет получать в ПСЖ в два раза больше, чем в "Интере"

Форвард ПСЖ Мауро Икарди в парижском клубе будет зарабатывать больше, чем в "Интере". Об этом сообщает Sky Sport Italia.



По данным источника, за год 26-летний футболист заработает около 10 миллионов евро. Это в два раза больше, чем он получал в итальянском клубе.



Напомним, ПСЖ арендовал Икарди до конца сезона-2019/20. Следующим летом парижане смогут выкупить трансфер нападающего.

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