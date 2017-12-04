Икарди дал понять, что ему не интересен переход в "Реал"

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Икарди дал понять, что ему не интересен переход в "Реал"

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди дал понять, что ему не интересен переход в мадридский "Реал".

"Моя семья всем довольна в Италии. "Интер" лидирует, я лучший бомбардир. Что мне ещё нужно?" - цитирует аргентинского бомбардира Football Italia.

Ранее стало известно, что "Реал" готов в январе купить Икарди за 90 миллионов евро. 

Не пропустите: "Интер" планирует заменить Икарди другим форвардом сборной Аргентины. | http://soccernews.ru

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