Икарди догнал Вьери по количеству голов за "Интер"

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Икарди догнал Вьери по количеству голов за "Интер"

Нападающий Мауро Икарди забил 123-й гол в составе "Интера", поразив ворота "Дженоа" в матче 30-го тура Серии А.

По этому показателю аргентинец сравнялся с Кристианом Вьери. Теперь они делят 8 и 9 место в списке лучших бомбардиров миланского клуба.

Опережают вышеупомянутых футболистов Джузеппе Меацца (284), Алессандро Альтобелли (209), Роберто Бонинсенья (171), Сандро Маццола (160), Луиджи Чевенини (158), Бенито Лоренци (143) и Иштван Ньерш (133).

Не пропустите видеообзор матча "Дженоа" - "Интер". | http://soccernews.ru

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