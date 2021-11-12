Икарди доверил Ванде свои доходы почти на полвека ради сохранения брака

Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди подписал соглашение, по которому отдал все свои доходы и активы жене и агенту Ванде Наре ради того, чтобы сохранить брак, сообщает TYC Sports.

По информации источника, чтобы вернуть Ванду, аргентинский футболист передал ей права на свои контракты (настоящие и будущие), а также на всю свою собственность до 2050 года.

Недавно Икарди в своем инстаграме опубликовал совместное фото с Нарой из ОАЭ.

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