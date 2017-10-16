Икарди: "Ещё рано говорить о гонке за скудетто"

Нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди дал комментарии после матча восьмого тура Серии А против "Милана".

"Рад за себя, за "Интер" и, прежде всего, рад победе. Ещё рано говорить о гонке за скудетто. Начиная с предсезонки мы на правильном пути и теперь должны думать о следующем матче против грозного "Наполи". Для меня это будет особенная игра, потому что они лидируют и показывают лучший футбол в Европе" - цитирует Икарди Football Italia.

Напомним, что аргентинский бомбардир оформил хет-трик в матче с "Миланом".

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