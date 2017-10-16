Икарди: "Ещё рано говорить о гонке за скудетто"

Теги мауро икардиинтер миланмилан

Икарди: "Ещё рано говорить о гонке за скудетто"

Нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди дал комментарии после матча восьмого тура Серии А против "Милана".

"Рад за себя, за "Интер" и, прежде всего, рад победе. Ещё рано говорить о гонке за скудетто. Начиная с предсезонки мы на правильном пути и теперь должны думать о следующем матче против грозного "Наполи". Для меня это будет особенная игра, потому что они лидируют и показывают лучший футбол в Европе" - цитирует Икарди Football Italia.

Напомним, что аргентинский бомбардир оформил хет-трик в матче с "Миланом".

Не пропустите: Икарди стал первым автором хет-трика в миланском дерби с 2012 года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 8 24
2 Интер Милан 8 22
3 Лацио 8 19
4 Ювентус 8 19
5 Рома 7 15
6 Сампдория 7 14
7 Болонья 8 14
8 Торино 8 13
9 Кьево 8 12
10 Милан 8 12
11 Фиорентина 8 10
12 Аталанта 8 9
13 Кальяри 8 6
14 Кротоне 8 6
15 Хеллас Верона 8 6
16 Удинезе 8 6
17 Дженоа 8 5
18 Сассуоло 8 5
19 СПАЛ 8 5
20 Беневенто 8 0
Полная таблица

топ-5 тегов