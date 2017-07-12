Икарди: "Если Перишич несчастлив в "Интере", то он должен уйти"

Капитан "Интера" Мауро Икарди прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Ивана Перишича, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".

"Если Перишич несчастлив в "Интере", то он должен уйти. Также считает и наш тренер Лучано Спаллетти. Ивану нужно идти туда, где у него все будет хорошо", - приводит слова Икарди Premium Sport.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" предлагает за 28-летнего Перишича 40 миллионов евро, но "Интер" требует за него 55 миллионов.

Не пропустите: Валеро: "Я ушел из "Фиорентины" из-за проблем со спортивным директором клуба". | http://soccernews.ru