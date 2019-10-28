Икарди: "Этот ПСЖ - лучшая из команд, в которых я играл"
Форвард ПСЖ Мауро Икарди эмоционально высказался после победы своей команды над "Марселем" в матче 11-го тура чемпионата Франции.
"Я доволен своими голами и победой. Я выступал вместе с великими чемпионами, но этот ПСЖ - лучшая из команд, в которых я когда-либо играл. Я чувствую себя здесь хорошо и могу много забивать", - цитирует Икарди Football Italia.
Напомним, что ПСЖ арендовал скандального аргентинца у "Интера" с правом выкупа за 70 миллионов евро.
26-летний нападающий сыграл за парижан 7 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|11
|16
|8
|Ренн
|11
|15
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Бордо
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
|9