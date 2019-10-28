Икарди: "Этот ПСЖ - лучшая из команд, в которых я играл"

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Икарди: "Этот ПСЖ - лучшая из команд, в которых я играл"

Форвард ПСЖ Мауро Икарди эмоционально высказался после победы своей команды над "Марселем" в матче 11-го тура чемпионата Франции.

"Я доволен своими голами и победой. Я выступал вместе с великими чемпионами, но этот ПСЖ - лучшая из команд, в которых я когда-либо играл. Я чувствую себя здесь хорошо и могу много забивать", - цитирует Икарди Football Italia.

Напомним, что ПСЖ арендовал скандального аргентинца у "Интера" с правом выкупа за 70 миллионов евро.

26-летний нападающий сыграл за парижан 7 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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