Икарди - главная цель "Реала" в зимнее трансферное окно

Мадридский "Реал" хочет купить аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 110 миллионов евро. Представители "сливочных" уже провели предварительные переговоры с женой и агентом форварда Вандой Нарой.

24-летний Икарди выступает за "Интер" с 2013 года, провел за клуб 160 матчей и забил 93 гола.

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