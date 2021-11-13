Икарди готов покинуть ПСЖ по двум причинам

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди всерьёз задумался о смене клубной прописки, сообщает Get French Football News.

По информации источника, у 28-летнего футболиста есть две причины, подталкивающие его к уходу.

Во-первых, аргентинцу не нравится роль запасного в текущем сезоне. Он сыграл всего 14 неполных матчей, в которых забил 3 гола.

Во-вторых, Икарди хочет спокойствия для своей семьи, поэтому его устроит вариант с переходом в менее статусную команду.

Контракт форварда с ПСЖ рассчитан до 2024 года. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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