Икарди готов покинуть ПСЖ по двум причинам
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди всерьёз задумался о смене клубной прописки, сообщает Get French Football News.
По информации источника, у 28-летнего футболиста есть две причины, подталкивающие его к уходу.
Во-первых, аргентинцу не нравится роль запасного в текущем сезоне. Он сыграл всего 14 неполных матчей, в которых забил 3 гола.
Во-вторых, Икарди хочет спокойствия для своей семьи, поэтому его устроит вариант с переходом в менее статусную команду.
Контракт форварда с ПСЖ рассчитан до 2024 года. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
Не пропустите: Икарди доверил Ванде свои доходы почти на полвека ради сохранения брака. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лантратов пропустит матч Хорватия - Россия: названа причина
-
Защитник "Шахтёра" может получить российское гражданство
-
"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"
-
В 2021 году Роналду забил больше голов, чем Месси. Левандовски обгоняет обоих с огромным отрывом
-
Сборная Англии побила собственный рекорд 113-летней давности
Лента новостей
-
Джеррард хочет усилить "Астон Виллу" двумя игроками "Рейнджерс"
-
Головин ярко высказался о Карпине
-
"Тоттенхэм" заинтересован в бельгийском форварде
-
"Зенит" выступил с заявлением по поводу драки на матче Россия – Кипр
-
СМИ узнали дату медобследования Дани Алвеса в "Барселоне"
-
Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии
-
Защитник "Крыльев Советов" Бегич хочет стать гражданином РФ
-
"Арсенал" и "Барселона" ведут борьбу за Стерлинга
-
Лантратов пропустит матч Хорватия - Россия: названа причина
-
2
Икарди готов покинуть ПСЖ по двум причинам
-
Защитник "Шахтёра" может получить российское гражданство
-
"Валенсия" хочет усилиться воспитанником "Барселоны"
-
Джек Уилшер высказался о возможном завершении карьеры в 29 лет
-
Сборная России поздравила Лунева с 30-летием
-
Мората не нужен "Атлетико"
-
"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"
-
Кейн вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров сборной Англии
-
"Реал" претендует на 20-летнего бразильского вингера
-
"Спартак" показал, как Промес убирал снег перед тренировкой
-
3
В 2021 году Роналду забил больше голов, чем Месси. Левандовски обгоняет обоих с огромным отрывом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13