Икарди готов вернуться к тренировкам с "Интером"

Теги интер миланмауро икарди

Икарди готов вернуться к тренировкам с "Интером"

Аргентинский нападающий Мауро Икарди в ближайшее время намерен вернуться к тренировкам с "Интером", сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, футболист встретился с президентом миланского клуба Стивеном Чжаном и стороны договорились о примирении.

Напомним, что в середине февраля "Интер" отобрал у Икарди капитанскую повязку. После этого аргентинец стал жаловаться на проблемы с коленом и с тех пор на поле не выходил.

Контракт форварда с "нерадзурри" рассчитан до июня 2021 года. В его услугах заинтересованы "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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