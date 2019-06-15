Икарди готовит судебный иск против "Интера"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди намерен судиться с миланским клубом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, аргентинский бомбардир готовит иск против "нерадзурри", целью которого является расторжение контракта.

Икарди обвиняет клуб в так называемом "моббинге" - издевательствах, вынуждающих человека покинуть рабочее место путём запугивания и изоляции.

Ранее новый главный "Интера" Антонио Конте проинформировал футболиста, что он не входит в его планы.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2021 года.

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