Икарди хочет перейти в "Ювентус"

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Икарди хочет перейти в "Ювентус"
Аргентинский нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди хочет перейти в туринский "Ювентус", сообщает Sportmediaset.

По сведениям издания, форвард будет ждать предложение от "Ювентуса" до 10 августа. Если оно не поступит, то аргентинец рассмотрит предложение "Наполи".

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов заплатить за игрока 40 миллионов евро, но "Интер" оценивает его в 60 миллионов.

26-летний Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. Всего за миланский клуб он провел 219 матчей во всех турнирах, в которых забил 124 гола и отдал 28 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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