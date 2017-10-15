Икарди: "Хочу забить 100 голов за "Интер"



Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди рассказал о своих ближайших целях в клубе.

"Я хочу забить 100 голов в футболке "Интера". Скорее всего, стать лучшим бомбардиром в истории клуба будет очень сложно, поэтому пока я бы хотел добраться до отметки в 100 мячей. Моя цель – забить как можно больше. Я усердно тренируюсь каждый день и стараюсь постоянно прогрессировать, - приводит слова Икарди Football Italia.

В данный момент на счету 24-летнего Икарди 84 гола в 153 матчах за "Интер".

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