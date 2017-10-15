Икарди: "Хочу забить 100 голов за "Интер"
Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди рассказал о своих ближайших целях в клубе.
"Я хочу забить 100 голов в футболке "Интера". Скорее всего, стать лучшим бомбардиром в истории клуба будет очень сложно, поэтому пока я бы хотел добраться до отметки в 100 мячей. Моя цель – забить как можно больше. Я усердно тренируюсь каждый день и стараюсь постоянно прогрессировать, - приводит слова Икарди Football Italia.
В данный момент на счету 24-летнего Икарди 84 гола в 153 матчах за "Интер".
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|Команда
|М
|О
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|Наполи
|8
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|2
|Интер Милан
|8
|22
|3
|Лацио
|8
|19
|4
|Ювентус
|8
|19
|5
|Рома
|7
|15
|6
|Сампдория
|7
|14
|7
|Болонья
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кьево
|8
|12
|10
|Милан
|8
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|11
|Фиорентина
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|Аталанта
|8
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|13
|Кальяри
|8
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|14
|Удинезе
|8
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|15
|Кротоне
|8
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|Дженоа
|8
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|Сассуоло
|8
|5
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|СПАЛ
|8
|5
|19
|Хеллас Верона
|7
|3
|20
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|7
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