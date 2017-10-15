Икарди: "Хочу забить 100 голов за "Интер"

Теги интер миланмауро икарди

Икарди: "Хочу забить 100 голов за "Интер"
Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди рассказал о своих ближайших целях в клубе.

"Я хочу забить 100 голов в футболке "Интера". Скорее всего, стать лучшим бомбардиром в истории клуба будет очень сложно, поэтому пока я бы хотел добраться до отметки в 100 мячей. Моя цель – забить как можно больше. Я усердно тренируюсь каждый день и стараюсь постоянно прогрессировать, - приводит слова Икарди Football Italia.

В данный момент на счету 24-летнего Икарди 84 гола в 153 матчах за "Интер".

Не пропустите: День дерби: "Интер" сразится с "Миланом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 8 24
2 Интер Милан 8 22
3 Лацио 8 19
4 Ювентус 8 19
5 Рома 7 15
6 Сампдория 7 14
7 Болонья 8 14
8 Торино 8 13
9 Кьево 8 12
10 Милан 8 12
11 Фиорентина 8 10
12 Аталанта 8 9
13 Кальяри 8 6
14 Удинезе 8 6
15 Кротоне 8 6
16 Дженоа 8 5
17 Сассуоло 8 5
18 СПАЛ 8 5
19 Хеллас Верона 7 3
20 Беневенто 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов