Икарди и Брозович помогли "Интеру" разгромить "Кальяри"

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле крупно победил "Кальяри". Победу "нерадзурри" принесли голы Жоау Канселу, Мауро Икарди, Марцело Брозовича и Ивана Перишича. Благодаря этой победе "Интер" поднялся на третье место в Серии А, "Кальяри" остался на 14-й позиции.

"Интер" – "Кальяри" - 4:0 (1:0)

Голы: Канселу, 3 - 1:0, Икарди, 49 - 2:0, Брозович, 60 - 3:0, Перишич, 90 - 4:0

"Интер": Ханданович, Миранда (Раноккия, 83), Д`Амброзио, Жоау Канселу, Шкриньяр, Гальярдини (Валеро, 37), Перишич, Брозович, Рафинья, Карамо (Кандрева, 76), Икарди.

"Кальяри": Краньо, Романья, Кастан, Мианге, Андреолли, Падоин (Ликояннис, 53), Ионицэ, Коссу (Калигара, 74), Джаннетти, Сау (Фараго, 50), Сетер.

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