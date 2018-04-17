Икарди и Брозович помогли "Интеру" разгромить "Кальяри"

Теги интер миланкальяри

Икарди и Брозович помогли "Интеру" разгромить "Кальяри"

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле крупно победил "Кальяри". Победу "нерадзурри" принесли голы Жоау Канселу, Мауро Икарди, Марцело Брозовича и Ивана Перишича. Благодаря этой победе "Интер" поднялся на третье место в Серии А, "Кальяри" остался на 14-й позиции.

"Интер" – "Кальяри" - 4:0 (1:0)
Голы: Канселу, 3 - 1:0, Икарди, 49 - 2:0, Брозович, 60 - 3:0, Перишич, 90 - 4:0

"Интер": Ханданович, Миранда (Раноккия, 83), Д`Амброзио, Жоау Канселу, Шкриньяр, Гальярдини (Валеро, 37), Перишич, Брозович, Рафинья, Карамо (Кандрева, 76), Икарди.

"Кальяри": Краньо, Романья, Кастан, Мианге, Андреолли, Падоин (Ликояннис, 53), Ионицэ, Коссу (Калигара, 74), Джаннетти, Сау (Фараго, 50), Сетер.

Не пропустите: Икарди установил личный рекорд в Серии А. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 78
3 Интер Милан 33 63
4 Рома 32 61
5 Лацио 32 61
6 Милан 32 53
7 Фиорентина 32 51
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 32 48
10 Торино 32 46
11 Болонья 32 38
12 Дженоа 32 38
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 33 32
15 Сассуоло 32 31
16 Кьево 32 30
17 СПАЛ 32 28
18 Кротоне 32 27
19 Хеллас Верона 32 25
20 Беневенто 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов