Икарди и Брозович помогли "Интеру" разгромить "Кальяри"
В матче 33-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле крупно победил "Кальяри". Победу "нерадзурри" принесли голы Жоау Канселу, Мауро Икарди, Марцело Брозовича и Ивана Перишича. Благодаря этой победе "Интер" поднялся на третье место в Серии А, "Кальяри" остался на 14-й позиции.
"Интер" – "Кальяри" - 4:0 (1:0)
Голы: Канселу, 3 - 1:0, Икарди, 49 - 2:0, Брозович, 60 - 3:0, Перишич, 90 - 4:0
"Интер": Ханданович, Миранда (Раноккия, 83), Д`Амброзио, Жоау Канселу, Шкриньяр, Гальярдини (Валеро, 37), Перишич, Брозович, Рафинья, Карамо (Кандрева, 76), Икарди.
"Кальяри": Краньо, Романья, Кастан, Мианге, Андреолли, Падоин (Ликояннис, 53), Ионицэ, Коссу (Калигара, 74), Джаннетти, Сау (Фараго, 50), Сетер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|78
|3
|Интер Милан
|33
|63
|4
|Рома
|32
|61
|5
|Лацио
|32
|61
|6
|Милан
|32
|53
|7
|Фиорентина
|32
|51
|8
|Аталанта
|32
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Торино
|32
|46
|11
|Болонья
|32
|38
|12
|Дженоа
|32
|38
|13
|Удинезе
|32
|33
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Сассуоло
|32
|31
|16
|Кьево
|32
|30
|17
|СПАЛ
|32
|28
|18
|Кротоне
|32
|27
|19
|Хеллас Верона
|32
|25
|20
|Беневенто
|32
|14