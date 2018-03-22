Икарди и Дибала могут пропустить ЧМ-2018

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Икарди и Дибала могут пропустить ЧМ-2018
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объяснил, почему он не вызвал форвардов Пауло Дибалу и Мауро Икарди в национальную команду на товарищеские матчи с Италией (23 марта) и Испанией (27 марта).

"Я думаю, что Дибале будет сложно адаптироваться к нашему стилю. Мы не можем улучшить его игру. Поэтому необходимо решить, лучше ли нынешние игроки Пауло или нам стоит работать с ним, чтобы улучшить его игру.

То же самое я могу сказать и про Икарди. Не стоит сравнивать его выступления за "Интер" и сборную Аргентины. Как тренер сборной мне необходимо должен смотреть на результаты, а не личные отношения", - цитирует Сампаоли Goal.com.

Ранее Икарди заявил, что его не вызвали в сборную из-за травмы.

Не пропустите: Месси забил гол в своем стиле, обойдя всех соперников, на тренировке сборной Аргентины. | http://soccernews.ru

комментарии
жк

Надо обязательно обоих вызывать,они сейчас лучшие аргентинские форварды наряду с Месси.

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